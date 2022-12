Site Internet : «Je parle et je reçois du texte»: un nouvel outil pour le luxembourgeois

«Une belle opportunité pour une petite langue!», se félicite Claude Meisch. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté ce vendredi schreifmaschinn.lu. Ce nouveau site Internet pour la langue luxembourgeoise transforme la langue parlée en texte écrit. «Je parle au micro en luxembourgeois et je reçois du texte», résume Claude Meisch. Ce nouvel outil a été élaboré par le Centre pour la langue luxembourgeoise (Zenter fir dʼLëtzebuerger Spooch), en collaboration avec Le Minh Nguyen, expert en technologie vocale.

Il s'agit d'un premier prototype, avec une limite de 30 secondes par fichier/enregistrement audio. Schreifmaschinn.lu «sera perfectionné et amélioré» au cours des prochains mois, assure le ministère. La version actuelle propose 16 heures de données texte-audio hyper-synchronisées. Cette capacité devrait être portée à 100 heures «dans les mois à venir». De plus, la possibilité d'intégrer encore plus systématiquement un correcteur orthographique (par exemple ciblé avec des noms propres) dans le flux de travail est en cours de test.