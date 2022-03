Conflit en Ukraine : Luxembourgeois appelés à partir: «On ne sait rien»

LUXEMBOURG - Le ministère des Affaires étrangères a recommandé aux résidents luxembourgeois en Ukraine de quitter le pays. Parmi eux, le footballeur Olivier Thill.

Les tensions se font de plus en plus vives entre la Russie et l'Ukraine. L'imminence d'un conflit armé se précise de jour en jour. Face à cette situation incertaine, le gouvernement luxembourgeois a lancé samedi, une recommandation «aux ressortissants luxembourgeois de quitter l’Ukraine, si leur présence n’est pas nécessaire», ajoutant que «tous les voyages vers l’ensemble du territoire ukrainien sont fortement déconseillés».