Luxembourgeois blessé par balle à la tête: sa maman dit sa vérité à «L'essentiel»

«C'est très dur, parfois je me dis que c'est de ma faute…» Depuis le samedi 13 mai et la fusillade qui a gravement blessé son fils de 17 ans à la tête à Villerupt, Cindy fait les cent pas et rumine mille questions. Avec une certitude de maman, son fils est une victime collatérale de ces coups de feu, portés semble-t-il en représailles à des humiliations entre bandes rivales, sur fond de trafic de drogue dans ce secteur frontalier du Luxembourg.