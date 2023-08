Une Luxembourgeoise contourne Manhattan à la nage

Faire le tour de Manhattan à la nage? Challenge réussi pour Paule Kremer, qui est devenue samedi la première Luxembourgeoise à accomplir le «20 bridges swim» (la «nage des vingt ponts»), une épreuve qui consiste à contourner l’île new-yorkaise par les trois rivières qui l’encerclent, ce qui représente une distance totale de près de 46 km. La Walferdangeoise a accompli cette performance en 8 heures et 13 minutes.

Une collecte de dons pour la Fondation Cancer

Paule a d’abord dû remonter l’East River, qui sépare Manhattan de Brooklyn et du Queens, passant notamment sous le Brooklyn Bridge, le plus célèbre des vingt ponts qui donnent son nom au parcours. Elle a ensuite traversé la rivière Harlem, qui sépare Manhattan du Bronx dans le nord de la ville, pour rejoindre l’Hudson River qui redescend le long du flanc ouest de la Grande pomme, et ainsi revenir au point de départ.