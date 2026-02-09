Un avion Embraer de Luxair qui devait relier Luxembourg à Barcelone ce lundi matin (départ 11h15) a dû faire demi-tour. «Le vol LG 3591 de Luxembourg à Barcelone est retourné à Luxembourg par mesure de précaution, à la suite d’une indication technique survenue en vol, explique la compagnie luxembourgeoise. L’appareil a atterri en toute sécurité à l’aéroport de Luxembourg. Les passagers ont été informés tout au long du vol par le commandant de bord et l’équipage». La compagnie précise que cette mesure de précaution «n’est pas liée à des problèmes opérationnels antérieurs». «La fiabilité opérationnelle (''dispatch reliability'') des opérations de Luxair est de 98%», souligne Luxair.

Le vol vers Barcelone est prévu d’opérer ce lundi après-midi, poursuit la compagnie, qui indique avoir informé ses clients. «Les équipes de Luxair mettent tout en œuvre, afin de limiter les inconvénients pour les passagers concernés», assure-t-elle. Sur le site de lux-Airport, le départ pour Barcelone est prévu pour 18h20 ce lundi.

Rafraîchissement à l'aéroport de Barcelone

De son côté, Alex doit effectuer le vol retour entre Barcelone et Luxembourg. Alors que lui et les autres passagers devaient partir à 14h05, le départ est désormais estimé à 21h, pour une arrivée prévue à 23h06. «Il y a aussi un vrai manque de transparence, déplore-t-il. Nous avons reçu pas moins de six notifications de changement d’heure de départ, alors que si l’avion a fait demi-tour, il était assez clair dès le départ que le retard ne serait pas limité à une heure». De son côté, une autre passagère note avoir reçu quelques SMS l'informant des retards.

«Après m'être renseignée au point d'information de l'aéroport, on m'a confirmé que le vol était en route et qu'il atterrirait à l'heure, explique-t-elle. J'ai cherché un employé ou un représentant de Luxair. Réponse: Luxair n'est pas représenté et la société responsable de Luxair n'est pas non plus présente à l'aéroport. On m'a toutefois dit de ne pas m'inquiéter». De son côté, Luxair dit présenter ses excuses pour les désagréments occasionnés et «remercie ses clients de leur compréhension».

Les passagers à Barcelone ont chacun obtenu un voucher de 20 euros pour acheter des boissons et des en-cas à l'aéroport, indique Alex, qui note qu'il pourra normalement demander à Luxair un remboursement de 250 à 300 euros, dans la mesure où le vol aura plus de trois heures de retard et que la cause du retard est imputable à la compagnie. «C'est une journée de perdue à l'aéroport», conclut-il.

