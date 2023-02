Energie renouvelable : Le Luxembourg investit 40 millions dans l'énergie solaire en Finlande

Les projets seront sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres menés par la Commission européenne et l'Agence exécutive européenne pour le climat, l'environnement et les infrastructures (CINEA). Le Luxembourg et la Finlande ont signé l'engagement d'adhérer au mécanisme. À ce titre, le ministre luxembourgeois de l'Énergie Claude Turmes, le ministre de l'Économie Mika Lintilä, et la commissaire européen à l'Énergie Kadri Simson (voir photo ci-dessus) se sont rencontrés ce lundi dans le cadre de la réunion informelle des ministres de l'Énergie (27 et 28 février), à Stockholm (Suède).