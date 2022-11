Evénements à Luxembourg: La capitale va se parer de ses «Winterlights» durant 7 semaines

Des marchés de Noël répartis sur plusieurs sites: le Lëtzebuerger Chrëschtmaart à la place d’Armes, le Wantermaart à la place de la Constitution, le Niklosmaart à la place de Paris, et le Wanterpark à la Kinnekswiss. Aux côtés des traditionnelles dégustations de boissons chaudes et de gourmandises sucrées, des attractions sont également attendues avec des manèges pour les enfants, des trampolines, une pyramide géante et une grande roue. Crise énergétique oblige, il n’y aura pas de patinoire cette fois-ci.

Plus de 430 000 lucioles et ampoules LED

Pour faire face à la crise énergétique qui secoue actuellement le monde entier, la ville de Luxembourg a également décidé de réduire massivement les horaires des illuminations de Noël. De 19 heures d’illuminations par jour en 2021, on passera désormais à 6 heures d’illuminations par jour en 2022. Tous les jours, les visiteurs pourront profiter de cette ambiance féérique de 16h30 à 23h, à l’exception des 24, 25, 26 et 31 décembre, où l’éclairage restera allumé jusqu’à 1h du matin.

Pour les amateurs des marchés de Noël, pas moins de 101 chalets seront présents sur les quatre sites des «Winterlights». 99 forains exploiteront diverses attractions pour le plus grand plaisir des petits et des grands. À travers l’ensemble de la capitale, 432 000 lucioles et ampoules 100% LED plongeront ainsi Luxembourg-Ville «dans une atmosphère chaleureuse et conviviale». L'intégralité d'un programme très consistant est à découvrir sur www.winterlights.lu.