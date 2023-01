Luxicals, la troupe qui raconte des histoires en chansons

La troupe est composée d'une vingtaine de jeunes âgés entre 20 et 35 ans. Luxicals

«C’est l'histoire de Naomi et Alejandro, qui trouvent dans un grenier une boîte contenant des lettres d'amour vieilles de 200 ans, et en les lisant, ils créent l'histoire du spectacle "The World through your Eyes"».

Alex Bernard préface le spectacle original et inédit qui sera présenté au public par la troupe de théâtre Lexicals demain et samedi au Forum Geesseknäppchen. Le directeur et cofondateur de la troupe créée en 2021 insiste sur le «concept, qui se situe entre le concert et le théâtre, avec des chansons tirées de comédies musicales, et d'autres, originales celles-là, en luxembourgeois et en allemand. C'est une histoire racontée en chansons pour mieux transmettre des émotions.»

Soutien du SNJ

Multilingue, le troupe Luxicals l'est assurément, composée d'une vingtaine de jeunes de 20 à 35 ans, du Luxembourg et des environs. Alex Bernard souligne «la créativité de Luxicals dans l'écriture et la chanson, un pôle de création coaché par trois professionnels: Martine Breisch pour le jeu d'acteur, Fernand Delosch, pour le chant, et Theresia Birngruber, pour le chant de groupe».

Soutenu par la Service national de la Jeunesse et l'Institut européen de chant choral, Luxicals proposera aussi le 11 février, et dans un tout autre genre, «un spectacle de karaoké où les gens pourront se déguiser et chanter en interaction avec nous», glisse Alex Bernard.

The World through your Eyes. Vendredi, à 19 h, samedi, à 16 h, au Forum Geesseknäppchen. Billets, 5 euros sur place ou via info.luxicals@gmail.com