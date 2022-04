Gilles Gérard : «Luxlait vise la neutralité carbone à l'horizon 2050»

LUXEMBOURG – Directeur général de Luxlait, Gilles Gérard est l'invité de la «Story» de «L'essentiel Radio» toute la semaine.

La séquence du 21 avril

Pour compenser ses dépenses d’énergie, Luxlait a installé plus de 5 000 panneaux solaires sur ses toits. Même si cela représente la plus grande installation photovoltaïque industrielle du Luxembourg, ces panneaux fournissent seulement 9% de la consommation annuelle d’énergie de Luxlait. «On vise la neutralité carbone à l’horizon 2050», précise Gilles Gérard.

La séquence du 20 avril

Face aux rumeurs d’une nouvelle pénurie de farine et de pâtes, Gilles Gérard reconnait que les prix sont susceptibles d’augmenter dans les prochains mois. Le directeur général de Luxlait estime que les magasins pourraient subir des ruptures de stock temporaires, et demande à ce que personne «ne cède à la panique».

Il ajoute ensuite qu’il «faut avoir un comportement responsable et ne pas stocker massivement» car ce genre d’attitude entraîne une pénurie. Dans sa jeunesse, Gilles Gérard a commencé par travailler pour la rubrique sport du Républicain Lorrain. Il collectait les résultats des matches de football de la Grande Région et les publiait une fois par semaine.

La séquence du 19 avril

La séquence du 18 avril

Directeur général de Luxlait depuis 2018, Gilles Gérard se soucie du nombre décroissant de membres dans la coopérative agricole, qui était de quelques milliers il y a plus de 120 ans. «Luxlait comptait plusieurs milliers d’agriculteurs, et aujourd’hui on compte seulement 300 membres, un chiffre qui ne cesse de diminuer à cause de la pénibilité du travail», explique-t-il. La relève étant quasiment inexistante dans ce secteur, le nombre d’agriculteurs diminue à chaque départ à la retraite.