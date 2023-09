Les élèves de Mersch, interdits de portable… et ravis

Des caisses en bois, spécialement conçues pour recevoir les smartphones, ont été fabriquées dans l'atelier d'ébénisterie de l'établissement. L'essentiel

«Les portables au placard!», telle est la nouvelle devise pour environ 400 des 750 élèves scolarisés au lycée Ermesinde et leurs enseignants. Cette mesure, qui consiste à déposer son smartphone dans une boîte spécialement conçue à cet effet et de ne le récupérer qu'à la sortie de l'école, ne s'applique toutefois qu'aux élèves et aux enseignants du premier cycle. Dans les classes supérieures (dès la 4e), les élèves sont autorisés à garder leur portable sur eux, sans toutefois pouvoir en faire usage dans l'enceinte de l'établissement.

Cette mesure fait partie d'un concept de plus grande envergure, comme l'explique Tammy Muller, sous-directrice de l'établissement. En effet, le groupe Seelite se penche actuellement sur les avantages et les inconvénients de la numérisation. «Il s'agit de l'utiliser à bon escient. Et non, nous ne voulons pas revenir à l'âge de pierre», explique-t-elle. À l'heure de «l'éducation par les écrans», le lycée de Mersch mise sur «l'éducation lente».

Que pensez-vous de cette mesure? C'est une bonne chose. Cette mesure devrait être appliquée dans toutes les écoles. Je ne sais pas trop. Je n'approuve pas cette mesure. Je n'ai pas de téléphone portable.

Mais qu'en pensent au juste les principaux intéressés? C'est armés d'un portable en guise d'enregistreur que nous nous sommes rendus dans une classe de septième pour recueillir les témoignages des «nouveaux clients», comme aime à les appeler avec ironie Tammy Muller. Les 23 élèves étaient enthousiastes à l'idée de s'exprimer sur les nouvelles règles. Seuls seize téléphones se trouvaient dans la caisse en bois, mise sous clé. À la question de savoir où se trouvaient les autres portables, Ben* a répondu: «Dans ma chaussette, car je dois pouvoir appeler mes parents au cas où je me fais kidnapper». Personne n'est allé vérifier s'il disait vrai, mais la direction n'a pas non plus la certitude que les élèves ne remettent pas, par exemple, un deuxième appareil.

Globalement, la mesure passe plutôt bien auprès des élèves, à l'instar de Lisa qui «trouve que c'est une bonne chose. Ça évite que tout le monde soit sur son portable pendant la récré», même si certains, comme Marvin, avouent éprouver un certain manque tout en reconnaissant leur danger: «Mon téléphone portable m'a détruit mentalement et m'a rendu accro», dit-il. Son voisin de classe, quant à lui, se réjouit de se retrouver entre camarades au grand air. Marlène et Sophie, elles, ont même renoncé à apporter leur portable à l'école, préférant de loin discuter entre ami(e)s.

«Notre école promeut la vie en communauté et nous devons plus parler les uns avec les autres» Lynn, élève de 4e

Pour autant, la mesure ne fait pas l'unanimité. Certains, à l'instar de Layla, regrettent les réseaux sociaux et les selfies. Timo*, quant à lui, a du mal à y voir les aspects positifs. D'autres, comme l'introvertie Sarah, regrettent le côté rassurant du smartphone qu'elle avait pour habitude d'utiliser pour écouter de la musique en guise d'antistress pendant la récré. Légèrement plus âgée, leur camarade de lycée pense en revanche le contraire. «Notre école promeut la vie en communauté et nous devons plus parler les uns avec les autres. Je trouve que c'est une excellente mesure!», dit-elle.