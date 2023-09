Coups de trottinettes et coups de poings dans la cour d'un lycée

Six personnes interpellées

Les victimes, qui ont reçu des coups de poing, de pied, mais ont aussi été visées au visage par des coups de trottinette, se sont vues prescrire un et deux jours d'incapacité totale de travail (ITT). Six personnes extérieures au lycée ont été interpellées très rapidement, après l'appel de témoins à la gendarmerie.

Quatre d'entre elles sont mineures, les plus jeunes étant âgées de 14 et 15 ans, et deux autres sont de «jeunes majeurs». Elles ont toutes été renvoyées devant la justice pour violences aggravées par trois circonstances: en réunion, avec une arme -la trottinette-, ainsi que pour le lieu dans lequel l'agression s'est produite, dans un établissement scolaire. Les deux plus jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge des enfants, soupçonnés d'être, pour l'un à l'initiative des violences, et pour l'autre l'auteur des coups de trottinette.