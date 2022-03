Guerre en Ukraine : Lydie Polfer a appelé Vitali Klitschko

LUXEMBOURG - La bourgmestre de Luxembourg-Ville s'est entretenue avec son homologue de la capitale ukrainienne afin de l'assurer de sa solidarité.

Editpress et Instagram

Lydie Polfer a appelé le maire de Kiev Vitali Klitschko jeudi alors que la capitale ukrainienne vit sous les bombes. La bourgmestre de la capitale a «assuré à son homologue sa profonde solidarité et a fermement condamné l’invasion russe qui inflige des souffrances inacceptables à la population ukrainienne», indique un communiqué.

Elle a par ailleurs réaffirmé «la volonté de la Ville de Luxembourg de faire tout son possible pour venir en aide aux réfugiés en ces temps difficiles». Certains sont déjà arrivés et la Ville «poursuit ses efforts pour mettre à leur disposition des structures d’hébergement d’urgence». Vitali Klitschko «a remercié» son homologue et espère pouvoir «poursuivre leur échange dans un futur proche».