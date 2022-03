Lyon a fait le plus dur

Les hommes de Jean-Michel Aulas ont battu Anderlecht 5 à 1 en barrage aller de la ligue des champions, mercredi soir. L'Atletico Madrid semble lui aussi bien parti pour se qualifier.

Si Pjanic, déjà présent dans l'effectif la saison dernière, a ouvert le score sur un magnifique coup franc (10e), ce sont Lisandro (15e sur penalty), Bastos sur une frappe exceptionnelle (40e), puis Gomis, auteur d'un doublé (42e, 63e), qui ont aggravé la marque et placé leur club sur les bons rails d'une qualification vitale financièrement (entre 15 et 20 millions d'euros).

Dans les autres matches, Debrecen et le Maccabi Haifa ont fait le plus dur en s'imposant respectivement à Sofia face au Levski (2-1) et à Salzbourg (2-1).