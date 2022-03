Ligue 1 - 26e journée : Lyon cartonne, Marseille lâche du terrain

Les Rhodaniens se sont largement imposés dimanche à domicile (4-1), lors de la 26e journée de Ligue 1. L'OM a fait match nul à Nice (1-1).

Lyon a enchaîné une troisième victoire consécutive en Ligue 1 en surpassant Caen sans ciller dimanche (4-1), série inédite cette saison. L'OL a très vite ouvert le score par l'intraitable Samuel Umtiti (10e) sur un coup franc de Mathieu Valbuena, avant qu'Alexandre Lacazette n'inscrive son 10e but de la saison (16e) et que l'ancien Messin Maxwell Cornet n'achève d'assommer les Caennais avant la mi-temps (45e).

Porté par Corentin Tolisso, buteur en seconde période (83e) et Jordan Ferri, très inspirés dans l'entrejeu, et par Anthony Lopes qui a réussi quelques arrêts alors que Caen poussait pour revenir à 2-1, l'OL a donc enchaîné un troisième succès en championnat en inscrivant au moins trois buts, après la réception de Bordeaux (3-0) et le déplacement à Angers (3-0).