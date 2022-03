Lyon, premier gros test pour l'outsider parisien

Lyon, qui reste sur une série de sept victoires, s'en va défier le PSG, dimanche, au Parc.

Paris semble plus joueur que les saisons passées, Paris a démarré très fort son championnat, mais Paris ne fait pas figure de candidat sérieux au titre. Et du côté de la capitale, staff et joueurs en sont tous conscients: «Je laisse les gros devant!», déclarait ainsi le défenseur Traoré, bien avant la déroute monégasque du week-end dernier (défaite du PSG 2-0).