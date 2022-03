Ligue 1 - 31e journée : Lyon repart de l'avant à Guingamp

Lyon, vainqueur facile de Guingamp (3-1), a repris provisoirement la tête de la Ligue 1 samedi, en attendant le choc Marseille-PSG dimanche.

Grâce à cette victoire acquise dès la première période, Lyon possède 61 points, deux de plus que Paris (59), qui se déplace au Vélodrome, face à un OM (57) qui tentera de lui ravir la deuxième place. À Guingamp, la mainmise lyonnaise sur le jeu a été totale dès les premières minutes du match. Les hommes d'Hubert Fournier n'ont pourtant pas été flamboyants offensivement. Mais face à des Guingampais positionnés très bas et incapables de ressortir le ballon proprement, chaque membre du trio d'attaque y est allé de sa réalisation. Peu avant la demi-heure de jeu, Fekir, laissé bien seul à 20 mètres des buts guingampais, a décoché une frappe peu appuyée, mais le portier danois Jonas Lössl, surpris par la trajectoire du ballon qui a rebondi sur son bras gauche, n'a pas réussi à arrêter le tir (1-0, 27e).

Dix minutes plus tard, Lacazette obtenait malicieusement un pénalty en passant devant son défenseur sur un appel dans la surface de réparation, et transformait la sanction d'un tir à contre-pied et dans la lucarne (2-0, 38e). Quant à Njie, il a réalisé un petit numéro personnel en repiquant dans l'axe après un appel côté gauche, avant de tromper Lössl d'une frappe rasante et décroisée (3-0, 61e). À ce moment-là, les Rouge et Noir évoluaient à dix depuis la mi-temps, après un carton rouge sévère de Clément Turpin pour un tacle dangereux de Christophe Kerbrat, qui n'avait cependant pas complètement touché le joueur lyonnais à la 45e.