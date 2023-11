Lyon, une bourgeoise encanaillée et attirante

Lyon est aussi une ville pour les sportifs. Les vélos y sont les bienvenus (attention aux dénivelés) et les coureurs sont nombreux, le long du Rhône.

Lyon, troisième plus grande ville de France, cultive les paradoxes, mais est une cité agréable, destination parfaite, à 500 km au sud du Grand-Duché, pour un séjour de quelques jours.

Tapi au pied de la colline de Fourvière, le vieux Lyon s’étend sur une trentaine d’hectares et compte quelque 500 immeubles répartis en trois quartiers.

Bourgeoise, mais vivante. Sportive, mais gourmande. Urbaine, mais verte. Lyon, troisième plus grande ville de France, cultive les paradoxes, mais est une cité agréable, destination parfaite, à 500 km au sud du Grand-Duché, pour un séjour de quelques jours.

Si vous arrivez en train, laissez la Part-Dieu et son quartier atroce derrière vous, le secteur ne représente en rien le cœur de la capitale des Gaules. Filez plein nord, direction la Tête d’Or. Le parc se déploie sur 117 hectares, entre jardin botanique, lac, roseraie…

Si vous filez vers l’ouest, vous arriverez à l’essence même de Lyon. Le Rhône, puis le centre, la Saône, et le vieux Lyon, entouré de collines, l’une coiffée par la basilique de Fourrière, qui domine la ville, l’autre portant la Croix-Rousse, un quartier plus vibrant et bohème que celui de la presqu’île.