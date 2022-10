Concert: -M- a fusionné rêve et réalité à la Rockhal

Surgissant derrière un grand rideau, au milieu d'une scène baignée d'une lumière mauve, -M- débarquait tel un super-héros, guitare en main. Mais un super-héros super humble, toujours proche des gens et de ses fans. Sur «Rêvalité», son dernier album paru au début de l'été dernier, il est question de rêverie, bien sûr, et d'enfance. Et de cultiver sa part d'enfance, une philosophie qui lui est chère.

Après le doux «Home» en introduction, -M- interprétait «Rêvalité» single éponyme de son nouvel album, puis repartait sur un classique, comme «Qui de nous deux?», avec Gail Ann Dorsey à ses côtés. Présentée par -M- comme «une déesse de la musique», celle qui fut longtemps la bassiste et choriste de David Bowie lui faisait profiter de ses super-pouvoirs. Le fils de Louis Chedid lui cédait même la place pour une poignante interprétation de «Life on Mars».

D'autres reprises étaient également au menu, comme «Croc Madam» et sa scénographie loufoque, ainsi que les grands tubes de -M-, de «Onde Sensuelle» à «Je dis aime» en passant par «Machistador». Après avoir ôté sa perruque et troqué sa cape violette pour une veste de velours, il s'installait sur une petite scène au cœur du public, saluant sa cousine du Luxembourg, et interprétant des titres plus intimistes, dont «Nombril» en duo avec une fan qui lui avait envoyé une vidéo. Et dont le rêve est devenu réalité.