M. Pokora: «Les comparaisons avec Justin sont trop faciles»

Son «Catch me if you can tour» faisait escale au Galaxie, samedi. Le temps de poser l'une ou l'autre

question à M. Pokora.

L'essentiel: «MP3» a convaincu fans et critiques. Pari réussi?

M. Pokora: Oui. Le but était de faire voyager ma musique et de la partager avec le plus grand nombre. C'est chose faite. J'ai fait des spectacles en Bulgarie, au Japon. Là, je reviens du Mexique.

Quand vous regardez en arrière, comment jugez-vous vos albums précédents?

Tous sont des albums qui allaient avec mon âge. Je n'ai donc aucun regret par rapport à ça. Heureusement que je les ai faits. C'est ce qui a permis mon évolution.

Les comparaisons avec Justin Timberlake vous flattent-elles ou, au contraire, vous irritent-elles?

Les comparaisons avec Justin sont trop faciles. Les gens qui nous comparent ne connaissent forcément pas notre histoire. Bien que j'estime le travail de Justin, je ne suis pas influencé par lui. Je l'ai toujours dit: mon modèle à moi c'est Michael Jackson. Pour Justin, pareil. On a les mêmes influences. Et puis, c'est pas de ma faute si je suis blond comme lui.

Le Michael Jackson d'il y a longtemps, pas celui qui peine à faire son come-back...

Ouais... Bien qu'il ait fait des trucs dégradants ces dernières années, pour moi ça restera toujours celui qui a écrit les plus grands tubes de l'histoire, celui qui a lancé les clips à gros budget.

Avez-vous envie d'essayer autre chose que le R'nB sur vos projets futurs?

Je l'ai déjà fait sur le dernier. Il y a des vibes un peu plus rock, un peu plus électro. Ça vient de mon grand frère. Il écoutait pas mal de groupes de rock dans sa chambre.

Vous avez une carrière que beaucoup vous envient. Quelle est la récompense dont vous êtes le plus fier?

La plus belle récompense pour moi c'est de voir un jeune qui démarre dans la musique parce qu'il m'a vu à la télé ou qu'il a entendu mes disques.

Il ou elle a quand même intérêt à être assez doué(e) pour que ça soit flatteur, non?

Non, peu importe. Tant que la personne est sincère et en veut, ça me suffit. Je suis heureux. Je me fous de savoir s'il est doué ou pas, si elle est mignonne ou pas.

Vous êtes un passionné de mode. On vous a d'ailleurs aperçu à la Fashion Week à Paris. Avez-vous aussi des projets dans ce domaine?

Oui. je travaille sur une collection de bijoux.

De bijoux?

Oui. C'est une extension de mon domaine artistique. C'est un peu comme pour la musique: ça me permet d'essayer des trucs, de créer.