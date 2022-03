Télévision française : «M6» aussi veut concurrencer «TPMP»

Après «TF1», et face au succès de l'émission de Hanouna, c'est désormais la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost qui veut avoir son propre talk-show consacré aux médias.

«L'essentiel» verrait bien Karine Le Marchand (à g.) animer le programme de «M6», avec Bertrand Chameroy, Kim des «Marseillais» et Loana (de g. à d.) en tant que chroniqueurs.

Le succès de Cyril Hanouna et de sa bande sur D8 fait des envieux. Selon Télé Star , M6 travaille à sa propre version de «Touche pas à mon poste». Le projet est entre les mains de Renaud Le Van Kim, ancien producteur du «Grand Journal». Il doit proposer un concept d'émission sur les médias au groupe M6 dans les prochaines semaines. À la direction ensuite de décider si ce talk-show tient la route et s'il sera diffusé sur M6 ou sur W9.

En juin prochain, c'est TF1 qui lancera un programme semblable à «TPMP» , animé par ­Arthur. L'animateur devrait être entouré de Valérie Damidot, Ariane Brodier, Christophe Beaugrand et Jarry.

Kim, des «Marseillais» Elle fait déjà partie de la famille M6, puisqu'elle a participé à cinq saisons des «Marseillais». La pulpeuse brune, qui dit tout ce qu'elle pense sans forcément penser à ce qu'elle dit, amènerait une touche de fraîcheur et de simplicité au programme.

Karine Le Marchand

Aux commandes d'un talk-show, il faut quelqu'un avec de l'expérience, de la notoriété et un capital sympathie auprès des téléspectateurs. L'animatrice de «L'amour est dans le pré» et «On ne choisit pas ses voisins» a toutes les qualités requises. On adorerait la voir en meneuse de bande.