Lauren Jauregui : «Ma bisexualité m'a tellement appris»

L'ex-chanteuse de Fifth Harmony, Lauren Jauregui, se confie sur sa vie intime. Elle est ravie d'être attirée autant par les hommes que par les femmes.

Deux ans après avoir révélé sa bisexualité dans les médias, Lauren Jauregui se sent plus épanouie que jamais. Son orientation sexuelle, qu'elle assume totalement, lui a beaucoup apporté. «Cela m'a appris tellement de choses, notamment sur la binarité de genre. J'ai compris que je pouvais tomber amoureuse de n'importe qui, pour autant que son âme soit sincère, authentique. C'est tout ce qui compte pour moi. Je me fiche du physique des gens», confie-t-elle au magazine « Nylon ».