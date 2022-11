Au Luxembourg: «Ma copine ne tenait plus debout et délirait»

«Quand je suis revenue des toilettes, peu après 23 h, ma copine était affalée sur un banc, sa tête partait dans tous les sens et elle perdait l'équilibre». Cloé, 17 ans, était présente au Elloween bal, lundi soir, à Ell, où «plusieurs filles, toutes de corpulence mince, se sont mises à délirer au point de tomber dans les vapes, voire de vomir», décrit l'adolescente. «Une dizaine a été transportée en ambulance vers Ettelbruck», témoigne-t-elle.

«Nous étions inquiets et avons très vite appelé la police», explique Paul Wilwerding, secrétaire du SC Ell, organisateur de l'événement. «Six filles n'étaient pas dans leur état normal et présentaient un éthylotest de 1,3 à 1,8 gramme d'alcool par litre de sang. Seule une, diabétique, a été emmenée par précaution en ambulance à l'hôpital. Les autres étaient de nouveau en forme une heure plus tard», ajoute le secrétaire du club de football local.