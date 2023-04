«Ma fille m'attend»: Eva Kaili est sortie de prison.

«Le combat continue, avec la détermination de mes avocats. Nous parlerons bientôt, je vous remercie», a ajouté la vice-présidente déchue du Parlement européen, qui s'exprimait en grec et en anglais à l'arrière d'une voiture qui avait quitté plus tôt la prison de Haren, au nord-est de la capitale belge, où elle était détenue.

Déchue de ses fonctions

Le juge d'instruction belge Michel Claise, qui enquête sur cette affaire de corruption présumée au profit du Qatar et du Maroc ayant ébranlé le Parlement européen, avait décidé mercredi de sa sortie de prison et de sa détention à domicile sous bracelet électronique.

La justice belge a pris ces derniers jours des décisions similaires pour deux autres suspects, l'eurodéputé belge Marc Tarabella et l'ancien eurodéputé italien Antonio Panzeri.

1,5 million dans des sacs et des valises

Enfin, l'assistant parlementaire Francesco Giorgi, compagnon de Mme Kaili et proche de M. Panzeri, avait été placé sous bracelet électronique fin février après plus de deux mois de détention en Belgique. Il faisait partie, comme sa compagne et M. Panzeri, de la première vague d'interpellés le 9 décembre à Bruxelles quand les enquêteurs avaient mis la main sur 1,5 million d'euros en espèces répartis dans des sacs ou des valises.