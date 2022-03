Tamara Ecclestone : «Ma maman a beaucoup aimé mes photos de nu»

Poser en tenue d’Eve pour «Playboy» n’a pas été chose aisée pour la fille de Bernie Ecclestone. Mais elle est heureuse que le résultat plaise à sa famille.

La fille du richissime magnat de la Formule 1 Bernie Ecclestone précise se sentir en harmonie parfaite avec son corps et avoir eu envie de le partager. Elle appréhendait cependant les réactions de sa famille qui l’ont ravie: «Ma mère a vu les photos et a beaucoup aimé. Ma sœur aussi. Je ne sais pas si mon père les as vues mais je pense qu’il doit en avoir entendu parler et qu’il a préféré ne pas le relever.»