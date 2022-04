Au Luxembourg - «Ma maman n’en revient pas qu’Obama sache qui je suis»

La jeune Luxembourgeoise est constamment en voyage.

Déjà étudiante en master en droit international et public à Bruxelles et conseillère communale DP à Steinsel, Jana Degrott a récemment été choisie comme Leader pour la région Europe par la Fondation Obama. «Ma maman n’en revient toujours pas que Barack et Michelle Obama connaissent mon nom», s’amuse la jeune femme de 26 ans.

La Fondation, lancée par le 44e président des États-Unis, repère de jeunes créateurs de changement qui ont eu un impact considérable autour d’eux et leur offre six mois de soutien, coaching et mise en réseau. «Ils nous aident à grandir. On a par exemple rencontré Sadiq Khan, le maire musulman de Londres ayant subi des insultes de Donald Trump pour nous expliquer comment il gérait une telle situation. Et vous voyez Ben Rhodes, l’écrivain et conseiller politique derrière le discours «Yes We Can» d’Obama? Si j’ai besoin d’un conseil, je peux l’appeler quand je veux», s’enthousiasme Jana Degrott.

«Une société plus inclusive»

Elle doit sa nomination à l’initiative We Belong Europe, créé il y a deux ans avec Yasmine Ouirhrane et Sumaia Saiboub. «On donne voix à des gens inspirants qui servent de modèles aux jeunes femmes, aux personnes de couleurs, avec un handicap. We Belong Europe célèbre la diversité dans un monde globalisé où les gens tombent amoureux par-delà les frontières. Comme ma maman Togolaise et mon papa Luxembourgeois, détaille la jeune femme. Par ailleurs, mon frère est sur le spectre d’autisme. À 19 ans, il ne peut pas passer son permis ou faire la fête comme moi à son âge. Je veux une société plus inclusive qui ne rejette pas des gens comme lui».

Son engagement lui vient de loin. «En grandissant, je n’ai jamais vu de personnes me ressemblant dans des espaces d’influence. Et c’est difficile de devenir quelqu’un qu’on ne voit pas forcément. Et oui, j’ai souvent eu l’impression dans ma jeunesse de ne pas être prise au sérieux ou même écoutée. Alors j’ai voulu faire de la politique. À 15 ans, j’ai intégré le Parlement des Jeunes». C’est à cet âge-là qu’elle a pu expérimenter la haine exacerbée par les réseaux sociaux. «J’ai eu le malheur de dire “nous” dans un post en parlant des Luxembourgeois», se remémore-t-elle.