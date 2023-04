Famille au Luxembourg: «Ma maman nous a cherchés pendant toutes ces années»

Marie Marre a pu revoir sa maman biologique du Mali pour la première fois après 33 ans.

«Quand j’ai vu ma mère biologique à Bamako, pour la première fois après 33 ans, j’ai appris que j’avais un frère. On avait dit à ma maman qu’on serait envoyés en France pour des études, dans la même famille. Qu’on reviendrait. Elle n’a jamais refait sa vie, elle nous a cherchés, attendus», relate Marie Marre, 35 ans.

La Française, résidente au Luxembourg et fondatrice du Collectif des adoptés français du Mali, a remué ciel et terre pour faire la lumière sur les pratiques de l’organisme français qui a géré son adoption, Le Rayon de soleil de l’enfant étranger (RSSE). Le travail du quotidien Le Monde et de TV5MONDE pour retrouver sa mère et la plainte déposée par des membres du Collectif a abouti à l’ouverture, à l'automne dernier, par le tribunal de Paris d’une enquête pour recel d’escroquerie contre RSSE, et sa correspondante de l’époque, ainsi qu'à l’abrogation du droit d’exercer de RSEE, par arrêté ministériel.

Faux documents

Adopté au Mali en 1989 par un couple de Normands qui faisait confiance à l’organisme agréé, Marie a vécu une vie normale. Jusqu’au jour où, «devenue maman», elle a eu envie d’en savoir plus sur son histoire. «Mes parents m’ont transmis les documents. J’ai réalisé qu’il y avait des dates et lieux de naissance différents. On m’a toujours dit que j’étais née de père inconnu et je vois le prénom d’un père recouvert au blanco et son nom de famille», relate la médecin en sortant les précieux papiers. Plus tard, Marie a eu confirmation que l’acte de naissance qui a servi à faire son visa et son adoption plénière était un faux.

Aujourd’hui Marie épaule des adoptés du Mali et de nombreux pays via son collectif et via la coalition de treize associations, Voices Against Illegal Adoptions, qui mène une campagne auprès des experts des Nations unies. Et une lettre de sa main a été ajoutée au dossier d’adoption de son frère qu’il pourra trouver s’il décide de se pencher sur ses origines.

• www.collectifafm.com