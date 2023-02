Dr Sex: «Ma meilleure amie en pince pour moi!»

Zoe vient d’apprendre que sa meilleure amie est lesbienne. Elle se demande quel impact cette nouvelle va avoir sur leur amitié. Unsplash/Will Swan

Question de Zoe (20 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Zoe,

C’est formidable que tu ménages votre amitié avec autant de soin et de façon aussi volontaire et que tu te soucies des sentiments de ton amie. Mais n’oublie pas qu’une relation – quelle que soit la configuration – implique toujours deux personnes. Il est donc nécessaire d’avoir les deux versions des faits avant de tirer des conclusions.

Même si tu crois en savoir beaucoup, tant que ton amie ne se sera pas clairement exprimée, tes inquiétudes ne feront que reposer sur des suppositions. C’est pourquoi, elles ne font que traduire les représentations et les idées que tu te fais.

Il va falloir clarifier les choses entre vous. Essaie, par conséquent, d’avoir un dialogue avec ton amie et implique-la dans tes réflexions. Parle-lui de tes inquiétudes et des difficultés que tu éprouves dans le cadre de votre amitié. Et fais-lui part du trouble que cela a provoqué en toi lorsque tu as appris son orientation sexuelle. Fais-lui part de tes conclusions et demande-lui de résoudre ce problème avec toi, pour mettre fin à tes incertitudes et aux éventuels malentendus.

Prenez votre temps pour ce processus et faites preuve de patience. Il faudra certainement plus d'un échange jusqu’à ce que vous ayez tout mis sur le tapis, abordé tous les points et tout clarifié. Certains aspects vous prendront probablement plus de temps que d'autres et vous devrez revenir plusieurs fois sur certains sujets avant d'y trouver une solution.

Il convient de définir à chaque fois les sujets de discussion à l'avance et de fixer un créneau bien spécifique, au risque de passer du coq à l’âne et de dévier vers des sujets moins pertinents. Essayez à tout prix d'éviter l'escalade. Si vous êtes amenées à vous disputer, interrompez la discussion et convenez d'un moment où vous souhaitez la reprendre.

Et si, contrairement à mes attentes, vous ne parveniez pas à régler cette affaire et à rétablir votre amitié sur des bases solides, vous pourriez toujours envisager de faire appel à un professionnel. Bon courage!

