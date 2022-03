Fils de Michelle Martin : «Ma seule crainte est qu’un fou l’assassine»

Frédéric, fils aîné de Michelle Martin et de Marc Dutroux, est revenu sur la libération de sa mère dans un interview publiée dans un magazine flamand. Une mère qu'il qualifie d'aimante et sensible...

«J’ai peur qu’un fou l'attende à sa libération et l'assassine. Ce serait une façon très stupide de mourir». Voilà la principale crainte de Frédéric, fils de de Michelle Martin et Marc Dutroux. Dans cette interview accordée à Dag Allemaal, un hebdomadaire de Flandre, le fils aîné du couple revient également sur la libération polémique de sa mère (voir diaporama ci-dessus).

Une polémique qui lui échappe. «Parfois, je me demande si les gens oublieront un jour ce qui s’est passé. Ne serai-je, pour le reste de ma vie, que le fils de Marc Dutroux? Encore heureux que je ne regarde pas la télé et que je ne lise que rarement les journaux», déclare-t-il.

«Je ne veux pas justifier les crimes de ma mère»

Même s'il s'oppose à la libération de son père, il souhaite que sa mère «trouve la paix» dans le couvent où elle s'est installée. «Je lui accorde cette faveur de regarder le ciel bleu en femme libre», déclare alors le jeune homme de 28 ans. Même s'il n'a plus de contact avec elle, il évoque «quelqu’un de sensible et d’aimant». «En prison, elle a parlé des fillettes et souvent en larmes», explique-t-il.

«Elle, un monstre? Ce sont les médias qui ont construit cette image. Moi, je la connais autrement et c'est pour cette raison que j'ai donné cette interview.» Un fils aimant qui dit comprendre les victimes. «Je ne veux pas justifier les crimes de ma mère. Elle a ses torts et elle a payé pour ses fautes, mais sa peine touche à sa fin».

(L'essentiel Online)