Turc du Luxembourg: «Ma soeur a sorti ses jumeaux du lit bébé avant que le plafond ne s'effondre»

«Lundi matin, on dormait, et j'ai reçu un message de ma sœur qui disait: "Ne t'inquiètes pas nous sommes ok". Sur le moment je n'ai rien compris. Puis j'ai vu ce qu'il s'était passé. Elle vivait à Hatay. J'ai essayé de l'appeler, de joindre mon père. Impossible. J'étais très inquiet», raconte Mehmet, encore bouleversé, dans les locaux de l'association Turkuaz à Strassen.

«On prie car on a pas d’argent pour aider»

Il serait bien plus lourd que les 35 000 morts annoncés. «Le gouvernement a dit que 11 000 immeubles ont été détruits. Avec au moins quatre familles de trois ou quatre personnes par bâtiment, cela doit représenter 160 000 personnes, mais on ne sait pas où il sont», dit-il.

«On a beaucoup prié avec ma femme, de jour comme de nuit. On prie car on a pas d’argent pour aider, on est dans un camp de réfugiés. On appelle tous les jours, les amis les proches…», ajoute Mehmet qui raconte les difficultés sur place, ces trois premiers jours où les routes détruites ont rendu impossible les missions de sauvetage.