Gagne tes places! : Machine de cirque, entre acrobaties et optimisme

L’essentiel et le Escher Theater t’offrent tes places pour un spectacle bourré d’optimisme, qui nous ferait presque souhaiter que la fin du monde soit pour demain!

Spectacle

Ils sont beaux, jeunes et (dé)culottés. Tout droit venus du Québec, quatre acrobates et un musicien dégainent des numéros époustouflants et hilarants. Sur scène, ils interprètent les rescapés d’un monde, soudain privé de femmes et de technologie. Une mission des plus urgentes s’impose alors: trouver d’autres survivant·e·s.