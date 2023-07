Gagne tes places!: Macklemore à la Rockhal: plonge dans l’énergie pure du Pop-rap

Concert

Macklemore te donne rendez-vous à la Rockhal le 16 août, pour un concert que tu n’es pas prêt d’oublier. Ce concert est bien plus qu’un simple spectacle, c’est une expérience qui te fera vibrer au son d’une musique qui transcende les genres et rassemble les foules. Sois prêt à chanter, danser à tue-tête et à vivre des moments inoubliables. Avec son énergie débordante et son charisme incontestable, Macklemore est prêt à enflammer la scène et à te transporter dans son univers. Pour tenter de remporter tes deux places pour ce concert énergique, remplis le formulaire ci-dessous.