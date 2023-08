Macklemore est de retour, toujours sincère et généreux

Il y a une décennie, Macklemore et son acolyte Ryan Lewis secouaient la planète avec leurs tubes «Thrift Shop» (NDLR: qui affiche 1,7 milliard de vues sur YouTube) et «Can’t Hold Us», avec quatre Grammys à la clé, en 2014.

Après un premier album solo passé inaperçu, l’artiste de Seattle surfait sur la vague du succès avec «Gemini», son second essai solo. Il faut dire que son mélange de rap et de pop faisait mouche, à l’image des singles «Glorious», avec Skylar Grey, «Marmalade», avec Lil Yachty, ou «Willy Wonka», avec le rappeur Offset.

Quatrième concert au Luxembourg

Ses nombreux hits faisaient le bonheur des 6 000 fans venus acclamer Macklemore à la Rockhal, un soir d’avril 2018, entre humour et discours de tolérance. Cinq ans plus tard, le jeune quadragénaire fera son grand retour, mercredi, à 20h, à la Rockhal, pour son quatrième concert au Grand-Duché.

Benjamin Hammond Haggerty, de son vrai nom, y présentera son troisième album, sobrement intitulé «Ben». Sur ce disque, le natif de Seattle lève le voile sur ses addictions, et se livre en mode intimiste. Entre «feel good song» («No Bad Days») et titre hip-hop nineties en hommage à ses «Heroes», Macklemore s’y montre sincère et généreux, à son image.