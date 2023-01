France : «C'est pas comme la prof de maths»: Emmanuel Macron défend son amour pour Brigitte

Ses parents ont mal réagi

Le dirigeant a ensuite été interrogé sur la façon dont ses parents, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès, ont appris l'histoire d'amour de leur fils. Tous deux ont d'abord mal réagi, et «c'est normal» a ajouté le chef de l'État. «Je pense que tu t'imagines toujours pour tes enfants un schéma de vie qui est le tien ou qui est le schéma d'une certaine norme, a témoigné Emmanuel Macron. Quand quelque chose arrive et que cela ne correspond pas à ton schéma, t'es pas forcément à l'aise. Et les parents, au début, ils sont inquiets pour toi. C'était un mélange de ça». Le chef de l'État souligne que quand on est amoureux, on ne choisit pas.