Mondial 2022: Emmanuel Macron contre un boycott du Qatar

L'Argentine de Lionel Messi, qui s'avance parmi les favoris du Mondial-2022, n'a fait qu'une bouchée des Emirats arabes unis (5-0) mercredi lors de son dernier match de préparation, à six jours de son entrée en lice dans le tournoi.

Avec ce 36e match d'affilée sans défaite, l'Albiceleste n'est plus qu'à une longueur du record d'invincibilité détenu depuis 2021 par l'Italie.

Au Stade Mohammed-Bin-Zayed d'Abou Dhabi, les Argentins ont trouvé l'ouverture dès la 17e minute de jeu par Julian Alvarez avant un doublé d'Angel Di Maria (25e, 36e) et un but de Messi juste avant la pause (44e). Joaquin Correa a inscrit un cinquième but à l'heure de jeu.