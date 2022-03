Sondage en France : Macron et Le Pen font toujours la course en tête

Selon un sondage, Emmanuel Macron, en tête, et Marine Le Pen devanceraient nettement leurs poursuivants, au premier tour de l'élection présidentielle.

Les favoris des sondages seront-ils au deuxième tour? Réponse dans un peu plus d'une semaine.

L'ex-ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, qui gagne un point, à 24,5%, par rapport à la précédente enquête de l'institut Odoxa Dentsu consulting publiée le 7 avril, serait qualifié pour le second tour avec la candidate d'extrême droite, stable à 23% des intentions de vote, selon ce sondage réalisé pour Le Point. Derrière le duo de tête, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon arrive troisième à 19%, en hausse d'un point, devant le candidat de la droite François Fillon, stable à 18,5% des voix.

Le socialiste Benoît Hamon perd encore un point à 8%, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 3,5% (-0,5), le trotskiste Philippe Poutou et le centriste Jean Lassalle de 1,5%, François Asselineau de 0,5%. 12% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote au premier tour.

Les électeurs potentiels de Marine Le Pen (90%) sont les plus sûrs de leur choix, devant ceux de François Fillon (75%), Emmanuel Macron (74%), Jean-Luc Mélenchon (72%) et loin derrière, ceux de Benoît Hamon (48%). Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 61% des voix, contre 39% à Marine Le Pen. Mais 26% des personnes interrogées n'expriment pas d'intention de vote.