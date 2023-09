Un médecin suspendu pour avoir consulté le statut vaccinal de Macron

Le médecin sera suspendu du 1er au 15 novembre, est-il précisé dans la décision. Militant pro-vaccination et pro-port du masque pendant la crise du Covid-19, Michaël Rochoy assure avoir découvert lors d'une consultation qu'il pouvait accéder au dossier vaccinal de l'un de ses patients sans renseigner son numéro de sécurité sociale, et avoir ensuite testé cette procédure avec le nom et la date de naissance d'Emmanuel Macron.