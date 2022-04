Grand Est : Macron l'emporte malgré une nette percée de Marine Le Pen

Marine Le Pen s'est imposée dimanche dans la moitié des dix départements de la région Grand Est mais le président réélu y reste toutefois majoritaire avec 52,07% des voix.

Emmanuel Macron s'est imposé plus largement dans les départements les plus urbanisés.

Marine Le Pen réalise ses meilleurs résultats dans les départements ruraux: la Haute-Marne et les Ardennes, où elle frise les 57%, la Meuse (55,61%) ou encore les Vosges (52,41%). En revanche, dans les départements plus urbanisés, le président réélu tire son épingle du jeu avec un score confortable dans le Bas-Rhin où il frôle les 59% et des scores plus modestes en Meurthe-et-Moselle (54,42%), dans le Haut-Rhin (52,90%) et en Moselle (50,46%).