Italie : Macron premier dirigeant étranger à rencontrer Meloni

Jusqu’au bout, l’Élysée a maintenu l’incertitude sur cet entretien avec Emmanuel Macron, qui s’est tenu en toute discrétion et à l’abri des caméras dans le centre de la capitale italienne pendant un peu plus d’une heure.

«En Européens, en pays voisins, en peuples amis, avec l’Italie nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble, avec dialogue et ambition, nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples», a tweeté le président français avec une photo aux côtés de Giorgia Meloni, après avoir remercié le Premier ministre sortant Mario Draghi.

Dette et inflation

La Romaine de 45 ans, qui a remporté une victoire historique aux législatives du 25 septembre, a réussi à rendre respectable son parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) pour accéder au pouvoir à la tête d’un gouvernement de 24 ministres – dont seulement six femmes. Elle dispose avec ses partenaires de coalition – le dirigeant populiste antimigrants de la Ligue, Matteo Salvini, et le chef déclinant de Forza Italia, Silvio Berlusconi – de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu’au Sénat.

De nombreux défis l’attendent, essentiellement économiques, à commencer par l’inflation et la dette dont le ratio est le plus élevé de la zone euro après la Grèce.

«Vous n’êtes pas seul»

La tâche de Giorgia Meloni s’annonce des plus ardues alors que sa coalition montre déjà des fissures. Dimanche, elle a d’ailleurs appelé son gouvernement à «rester uni» à l’issue du premier conseil des ministres, sur fond de tensions avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini. Ces derniers renâclent à accepter l’autorité de Giorgia Meloni, dont le parti a remporté 26% des voix aux élections, contre 8% pour Forza Italia et 9% pour la Ligue.

Elle-même atlantiste et favorable au soutien à l’Ukraine face à la Russie, Giorgia Meloni a dû affronter cette semaine les propos polémiques de Silvio Berlusconi, qui a affirmé avoir «renoué» avec le président russe Vladimir Poutine et imputé à Kiev la responsabilité de la guerre. Giorgia Meloni a rectifié le tir en affirmant que l’Italie fait «pleinement partie et la tête haute» de l’Europe et de l’Otan.