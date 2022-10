Pénurie de carburant : Macron promet un retour à la normale la semaine prochaine

Ces pénuries n’ont «rien à voir avec la guerre, rien, il s’agit de conflits sociaux dans deux entreprises, qui sont Exxon et Total (TotalEnergies), qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon (…), qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont une négociation en cours», a souligné le chef de l’État, lançant «un appel à la responsabilité» aux dirigeants de ces entreprises et à leurs syndicats.