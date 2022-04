Présidentielle française : Macron qualifié devant Le Pen pour le second tour

Le président sortant est arrivé dimanche en tête du premier tour de l’élection présidentielle française selon les premières estimations, devançant de quelques points la dirigeante de l’extrême droite Marine Le Pen.

Le même duel qu'en 2017 aura lie au second tour. AFP

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront le 24 avril au second tour de l’élection présidentielle, avec l’avantage au président sortant, sans certitude toutefois sur leurs réserves de voix après l’écroulement de LR et du PS à l’issue du premier tour dimanche. Alors que les sondages donnaient Emmanuel Macron talonné par Marine Le Pen, le président sortant est crédité d’un meilleur score que prévu, entre 28% et 29% des suffrages selon les estimations, devant la candidate du RN, créditée de 23 à 24%.

Après des mois d’une campagne atypique qui a peu mobilisé, l’abstention a été plus élevée qu’il y a cinq ans, entre 26 et 28% contre 22,23% en 2017, selon les instituts de sondage. Avec la troisième place de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon (20/21%), ce scrutin confirme la relégation des deux partis ayant gouverné la France de la Ve République jusqu’en 2017, qui réalisent le pire score de leur histoire: Valérie Pécresse (LR) autour de 5% des suffrages, seuil de remboursement des frais de campagne, et Anne Hidalgo (PS) avec moins de 2%.

Questions sur les reports de voix

«Les partis traditionnels sont pulvérisés, PS et LR font 56% en 2012, 6% en 2022, c’est impressionnant», résume le politologue Jérôme Jaffré. «Le réflexe du vote utile a joué à plein, c’est une déception personnelle et collective», a commenté à chaud la candidate de droite. Si le scénario d’un duel Macron/Le Pen était attendu, la campagne d’entre deux tours ouvre un éventail de questions sur les reports de voix dont bénéficieront l’un et l’autre le 24 avril.

Marine Le Pen, qui se veut la «présidente de tous les Français», a appelé «tous ceux qui n’ont pas voté» pour Emmanuel Macron à la «rejoindre» pour la «grande alternance dont (la) France a besoin». L’issue du second tour réside en partie dans le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Respecteront-ils la consigne que le candidat insoumis a répété à trois reprises: «Il ne faut pas donner une voix à madame Le Pen!»? Il n’a cependant pas appelé explicitement à voter pour le président sortant.

Et les sympathisants de droite suivront-ils le choix de Mme Pécresse de voter «en conscience pour Emmanuel Macron pour empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir»? «Personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron au second tour», a de son côté prévenu le finaliste de la primaire LR Eric Ciotti.