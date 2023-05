Macron rend hommage à la Résistance sur fond de manif

Après une commémoration du 8 Mai 1945 sur des Champs-Élysées quasiment vides, Emmanuel Macron a rendu hommage lundi à la Résistance et à son chef, Jean Moulin, à Lyon où quelques milliers d’opposants ont défilé sous tension, tenus à bonne distance par les forces de l’ordre. Le président français participait à une cérémonie au Mémorial de la prison de Montluc, dans laquelle près de 10’000 personnes ont été incarcérées sous l’Occupation et 6000 déportées.

Quelque 3000 personnes selon la Préfecture, 5000 selon la CGT, ont pris part à la manifestation émaillée de tirs de gaz lacrymogènes et de quelques dégradations: vitres de la porte de la mairie de l’arrondissement cassées, comme des vitres de voitures et plusieurs abribus, palettes enflammées, ont constaté des journalistes. Les vitres d’une banque ont également été détruites, selon les médias sociaux.

«La Résistance, ça concerne tout le monde»

Syndicalistes à drapeaux, jeunes en noir et casserolade

La marche a rassemblé des personnes aux profils différents et de tous âges: syndicalistes arborant leurs drapeaux, personnes munies de casseroles – devenues un objet symbolique des protestations contre la réforme des retraites – et quelques dizaines de jeunes tout de noir vêtus.

«Jetez-les, éjectez-les!», aurait dit le président à la police

«Ce dispositif policier est antidémocratique. On atteint là une limite. C’est méprisant pour le peuple», protestait Charlotte Abalé Gnahoré, costumière et professeure contractuelle de 36 ans, également remontée contre la réforme des retraites récemment adoptée. «La politique de Macron va à l’encontre de ce pourquoi les résistants se sont battus et sont morts. C’est une honte pour notre pays et pour la démocratie», a-t-elle tancé.