Réforme des retraites en France: La presse fustige «l’échec» et la «faiblesse» de Macron

«Aveu de faiblesse», «échec», «pantalonnade»: la presse française fustige unanimement vendredi le passage sans vote, par le recours à l’article 49.3 de la Constitution française, choisi par Emmanuel Macron, pour faire adopter sa réforme des retraites, et pointe du doigt le président pour la crise politique et sociale qui menace.

La presse internationale n’est pas en reste, soulignant à l’instar du New York Times que «le conflit sur les retraites révèle un Macron affaibli et plus isolé», ou de Die Zeit selon qui «cette réforme pèsera longtemps sur le pays».

«Quel aveu de faiblesse!» s’exclame Jean-Marcel Bouguereau dans le quotidien régional la République des Pyrénées». «Gain politique zéro, coût social majeur. L’échec d’une tactique signe, qui plus est, la solitude criante du Président», écrit Florence Chédotal dans La Montagne. «Emmanuel Macron s’est lui-même coincé dans une impasse politique», constate Patrick Jankielewicz dans La Voix du Nord. «S’il fallait sauver la réforme des retraites, il n’y avait qu’une façon de le faire: il fallait aller jusqu’au vote. C’était bien sûr courir le risque d’être battu, mais en politique, il vaut parfois mieux tomber avec les honneurs que passer en force et sans gloire au risque de jeter de l’essence sur le brasier social».

«Quinquennat déjà fini ?»

Même constat pour Christophe Lucet dans le quotidien Sud-Ouest, pour qui «c’est un tandem affaibli qui va devoir gérer l’après». «La colère syndicale et populaire qui s’est intensifiée hier, après la séance avortée au palais Bourbon, est grosse de menaces. Avec, dans le pire des cas, un blocage prolongé du pays. Et sinon, une rancœur qui trouvera d’autres motifs pour s’exprimer, bridant la volonté réformatrice du gouvernement», met en garde l’éditorialiste.

Une situation explosive

Plus mesurée dans ses critiques, la presse internationale n’en dresse pas moins le même constat d’un président affaibli et d’une situation sociale explosive en France.

L’utilisation du 49.3 symbolise «l’échec de la politique et une crise institutionnelle profonde», estime Ana Fuentes dans El Pais. Pour cette ancienne correspondante à Paris du quotidien espagnol, «Macron, dont la popularité est au plus bas, toujours remis en question pour son caractère hautain et déconnecté de la rue, est entré dans la même phase que ses prédécesseurs Alain Juppé, en 1995, et Nicolas Sarkozy, en 2010, lorsqu’ils ont eux aussi réformé les retraites».