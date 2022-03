Football – Macron, Sarkozy et Mbappé, une affaire d'Etat?

Football : Macron, Sarkozy et Mbappé, une affaire d'État?

Les supporters, la presse et même deux présidents: la France a entamé l'opération séduction pour retenir son joyau Kylian Mbappé.

Un contrat à 63 millions d'euros par an

Mais le PSG et son riche actionnaire n'ont pas dit leur dernier mot. D'après The Independant, un contrat à 1,2 million d'euros par semaine a été proposé à l'attaquant de 23 ans. Avec 63 millions d'euros de salaire par an, il deviendrait, de loin, le footballeur le mieux payé de la planète. Mais il n'est pas certain que l'argument financier suffise à convaincre celui qui s'est imposé comme le fer de lance du PSG cette saison, devant Lionel Messi et Neymar.