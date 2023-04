Guerre en Ukraine: Macron attend le «bon moment» pour retourner en Ukraine

«L’invasion russe de l’Ukraine, en violation de la Charte des Nations unies et du droit international, provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population, ajoutant au bouleversement économique mondial causé par la pandémie de Covid-19», a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, devant Sergueï Lavrov. Ce dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, présidait une réunion du Conseil sur la «défense des principes» de la Charte de l’ONU.