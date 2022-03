Macy Gray à l'Atelier: quand la musique soul s'habille de rouge

HOLLERICH - Macy Gray chante les joies et les peines d'être femme devant un Atelier tantôt ému, tantôt festoyant.

Pas une chanteuse à voix, pour Macy, la soul ne passe pas par des montagnes russes vocales, elle se transpire, se vit, se danse et se communique. Elle en appelle à ses «beautiful people» dans le public, à qui elle livre sa difficulté de plaire à celui qu'elle implore de l'aimer comme il aime son argent («Treat Me Like Your Money»). Jeu de séduction aussi chez les deux choristes, qui n'hésitent pas à sortir de leur rang pour prendre le devant de la scène, faisant chacune parler son cœur durant des moments d'impro.

Outre ses tubes («Do Sumthin'», «I Try»), elle rend siennes les compositions de Radiohead («Creep») et de Sly & The Family Stone («You Can Make It If You Try»), distillant juste ce qu'il faut en panache et en émotion pour garantir sa place parmi les très grandes de la soul.