Madagascar n'en finit pas de compter ses morts

Au moins 68 personnes sont décédées à

Madagascar depuis

les émeutes de lundi.

Le président Marc Ravalomanana a accusé le maire d’Antananarivo d’être «l’initiateur des troubles» qui ont fait au moins 68 morts depuis lundi à Madagascar et surtout sa capitale où des milliers de partisans d’Andry Rajoelina s’étaient rassemblés mercredi dans le calme.

Selon le dernier bilan d’un haut responsable de la gendarmerie malgache qui a requis l’anonymat, au moins 42 personnes ont péri depuis lundi à Antananarivo à la suite de pillages et d’émeutes en marge d’un grand rassemblement organisé par son maire et dirigé contre le président.

Trente d’entre elles ont péri brûlées dans l’incendie d’une galerie marchande du centre-ville. En province, les forces de l’ordre ont recensé 26 morts. À Paris, le secrétaire d’État français à la Coopération et à la Francophonie Alain Joyandet a cité, lui, un bilan plus élevé. «Il y a maintenant plus de 80 morts en quelques jours», a-t-il déclaré.