Cyclone Batsirai : Madagascar pleure 111 morts et des récoltes en danger

Le bilan des victimes s’est encore alourdi, vendredi, près d’une semaine après le passage d’un cyclone qui a sinistré l’île.

Dix-sept morts supplémentaires ont été identifiés à Madagascar, depuis le dernier bilan de jeudi, après le passage du cyclone Batsirai, alourdissant le bilan à 111 décès vendredi, près d’une semaine après sa traversée de l’île de l’océan Indien. Une grande majorité de ces morts, soit 87 d’entre eux, ont été recensés dans le seul district d’Ikongo, dans l'est, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète, avait déjà été frappé fin janvier par la tempête tropicale Ana (55 morts) et une vaste zone dans le sud se débat depuis des mois avec une sécheresse qui engendre malnutrition aiguë et poches de famine.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), qui intervient notamment dans les secteurs côtiers de Mananjary, épicentre des dégâts, et Manakara, quelque 150 km plus au sud, a déjà fourni plus de 10 000 repas chauds aux sinistrés, a annoncé l’agence onusienne, dans un communiqué. «Nous travaillons nuit et jour pour que la nourriture et les produits de première nécessité parviennent à ceux dont la vie a été bouleversée par le cyclone», dit Pasqualina Disirio, sa directrice dans le pays.