Madame gagne autant que Monsieur mais n'a pas son mot à dire

Les femmes ont moins de pouvoir politique et économique que les hommes. DR

Le Luxembourg pointe au 9e rang dans l'indice d’égalité de genres publié lundi par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE). Notre pays obtient 73,5 points, soit 4,9 points de plus que la moyenne européenne mais encore loin de la Suède (83,9 points), le Danemark (77,8) ou même de la France, 5e avec 75,1 points, et la Belgique 9e avec 74,2 points. Il devance toutefois ses voisins allemands, 11e avec 68,8 points.

Le Luxembourg a ainsi amélioré son score de plus de 12 points depuis 2010 et ce dans presque tous les domaines pris en compte par cet indice: emploi, revenu, éducation, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prise de décision et santé. Le Grand-Duché est premier de la classe en ce qui concerne l'égalité de rémunération, quasiment atteinte. Cela pèche encore au niveau du pouvoir, qu'il soit politique ou économique: notre pays se situe sous la moyenne européenne.