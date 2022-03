Madasgar entre en négociation

Jeudi, sur la place du 13-Mai, au coeur de la capitale malgache, M. Rajoelina a poursuivi devant environ 5 000 partisans la mise en place des institutions de transition en nommant quatre nouveaux "ministres" (Affaires étrangères, Commerce, Justice, et Environnement et Eaux et Forêts). Plus de 30 000 partisans de M. Ravalomanana s'étaient eux aussi rassemblés mercredi dans la capitale malgache pour asseoir la légitimité du chef de l'État.