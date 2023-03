Peyton List : «Maddie est morte, mais son âme est bloquée dans son lycée»

Les producteurs de «Pretty Little Liars» signent une nouvelle série qui démarre sur Paramount+. «School Spirits» suit une adolescente qui vient de mourir et enquête elle-même sur sa disparition au sein de son lycée. Aidée par d’autres fantômes, Peyton List y incarne Maddie. À 24 ans, l’Américaine est déjà une grande pro, car elle a commencé enfant avec des apparitions dans «Spiderman 2» et «Gossip Girl». Comment êtes-vous arrivée dans cette série?

En partie. Ce qui se passe semble tellement réel que j’ai même du mal à y voir une aventure surnaturelle. L’idée de base est que les morts sont parmi nous. Certains vivants arrivent à les voir et à communiquer avec eux, alors que d’autres pas du tout. Il y a très peu d’effets spéciaux dans «School Spirits», ce qui rend l’existence des morts au milieu des vivants encore plus surprenante et réelle. Il y a un mélange de peur, de fascination et aussi de romance. Il faut d’ailleurs regarder plusieurs épisodes pour entrer complètement dans l’intrigue et ensuite on devient accro. L’épisode 8 est celui qui apporte le plus de révélations aux téléspectateurs.